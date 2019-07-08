Домашний арест Майклу Калви продлен еще на три месяца

Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста старшему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви до 13 октября.

Адвокат просили отпустить бизнесмена под залог в 5 миллионов рублей либо избрать ему в качестве меры пресечения запрет определенных действий. Сам Калви подчеркнул, что ограничение его свободы мешает эффективной работе фонда, и заверил, что не собирается скрываться от следствия. Однако суд не удовлетворил его ходатайство, передает "Интерфакс".

По мнению следствия, находясь на свободе, американский бизнесмен может скрыться, оказать давление на свидетелей, попытаться уничтожить улики и продолжить заниматься преступной деятельностью. Калви запрещено покидать квартиру, встречаться с кем-либо, кроме родственников, без разрешения следователя, пользоваться интернетом и иными средствами связи.

Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек арестовали в феврале 2019 года. Они подозреваются в хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей.