Археологическая сенсация. В Смоленске найдена потерянная могила французского генерала

Два столетия поисков увенчались успехом. Сегодня внимание всего мирового научного сообщества приковано к событиям на Королевском бастионе в Смоленске. Там завершаются масштабные раскопки. В центре одного из укреплений археологи обнаружили захоронение. Теперь они почти уверены, что это могила французского генерала Гюдена, друга Наполеона.

Пока это самое явное подтверждение того, что в этом захоронении покоится Шарль Этьен Гюден, французский генерал, сподвижник и друг императора Наполеона. Мокрая липкая глина мешает кропотливой работе археологов. За 200 лет крышка гроба провалилась, останки тоже в плохом состоянии.

Поиски захоронения генерала Гюдена инициировал президент Фонда русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский. Первая попытка, раскопки на Шеиновом бастионе в мае 2019 года, не увенчалась успехом. Однако повторяющаяся в мемуарах участников войны 1812 года фраза дала новую наводку.

"В многочисленных архивных источниках говорится, что Гюден погребен направо от входа в Королевскую крепость. Французских полководцев и правителей было принято хоронить на возвышенности. Сопоставив все факты и уже хорошо зная местность, я понял, что могила должна быть здесь", — заявил президент Фонда русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский.

С замирающим сердцем, изнывая от нетерпения, участники экспедиции не отходят от раскопа, всматриваясь в истлевшие частицы. Те, кто расчищает остатки гроба, к концу первого дня изнемогали от усталости и напряжения. Расчистка гроба заняла два дня.

"Сейчас для нас самый интересный момент, когда мы видим, как из-под органических остатков, оставшихся от крышки гроба, появляется целый индивид, целый скелет. Мы видим позу, в которой он лежал, видим, сколько частей тела сохранилось", — говорит научный сотрудник Института Археологии РАН Сергей Денисов.

То, что могила найдена, большая удача. Археологи не ошиблись с бастионом. Однако, когда уже был снят верхний слой, следы могилы не появились.

"Мы уже собирались заканчивать работы здесь, я увидела что-то похожее на могильное пятно. Оно очень плохо читалось. Стали проверять, смотреть, нашли остатки гроба", — рассказывает руководитель раскопа Марина Нестерова.

Вокруг захоронения археологи нашли и необычные ямы. Известно, что еще в 1812 году сослуживцы генерала, намереваясь соорудить ему мемориал, вкопали пушечные стволы рядом с гробом. Однако бронзовые стволы быстро вскоре растащили, и могила была утрачена. То, что она не пострадала в советские годы, тоже большое везение.

Могилу в самом центре бастиона долгое время скрывала танцевальная веранда. Старожилы до сих пор ее могут помнить. И сейчас от нее остались бетонные укрепления. Этот столб был установлен буквально в нескольких сантиметрах от гроба.



Когда будет завершена очистка костных останков, ученые по черепу попытаются воссоздать облик человека, похороненного в этом гробу, и сравнить с прижизненными портретами генерала Гюдена. Если состояние останков позволит, то будут проведены и палеогенетические исследования, ведь во Франции проживают потомки полководца.