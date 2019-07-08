Пробоин нет: теплоход с иностранцами снялся с мели и продолжил рейс

Круизный теплоход Viking Helgi самостоятельно снялся с нее и уже прибыл в Рыбинск. Об этом сообщили в экстренных службах Ярославской области.

На борту четырехпалубного теплохода, который шел из Москвы в Санкт-Петербург, находились 292 человека, в том числе 100 членов экипажа. В Росморречфлоте рассказали ТАСС, что теплоход сел на мель не в Рыбинском водохранилище, а на 447-м километре Волги в 16:02. Через полчаса судно самостоятельно снялось с мели.

Пострадавших и пробоин нет, судовой ход не нарушен. Разлива нефтепродуктов не произошло. Никакой опасности для экологии, пассажиров и экипажа этот инцидент не представляет.

Диагностика показала, что теплоход не имеет повреждений и может продолжить путь. Об этом представитель ГУ МЧС по Ярославкой области рассказал РИА Новости. Причиной инцидента стала поломка рулевого управления.

Viking Helgi — четырехпалубный пассажирский речной теплоход, совершающий рейсы в России. Оператором судна является компания Viking River Cruises. Пассажиры — иностранные туристы.