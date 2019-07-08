Марафонец погиб, переплывая Селигер

Мужчина погиб во время марафона на озере Селигер, что в Тверской области. Как уточняют журналисты, 7 июля 25-летний Ярослав Пантелеев из Великого Новгорода принимал участие в ежегодном заплыве X-Waters Seliger. Примерно на 9 километре ему стало плохо, пишет агентство "Интерфакс".

Молодого человека успели довезти до реанимационной машины, которая дежурила на берегу. Однако врачи оказались бессильны.

Как утверждают знакомые Ярослава, он был опытным пловцом, регулярно участвовал в подобных мероприятиях.