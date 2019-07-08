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8 июля 201921:23 Антон Лядов

Вино и "Боржоми" вслед за самолетами: антироссийская истерия ударила по самой Грузии

Вино и "Боржоми" вслед за самолетами: антироссийская истерия ударила по самой Грузии

Позором для народа с богатейшей культурой назвали в Кремле оскорбления в адрес России в эфире грузинского телеканала "Рустави 2". Неприемлемую выходку ведущего уже осудили большинство грузинских политиков: от парламентариев до президента, которая, кстати, своими недавними антироссийскими заявлениями соотечественников провоцировала. Все вместе это уже привело к остановке полетов. В Госдуме дали понять, что могут пойти дальше.

Вещание "Рустави 2" утром возобновили. Весь день канал пытается выставить себя в качестве пострадавшего. Ночью даже прекращали вещание, утверждая, что продолжать эфир небезопасно для сотрудников.

"Мы покажем, как правительство организовало агрессивную акцию протеста против "Рустави 2", как старалось мобилизовать студентов и молодежь, чтобы те пришли к зданию и потребовали закрыть канал", — заявил ведущий.

 

На самом деле накануне от канала начали отворачиваться собственные сотрудники. Оператор "Рустави 2" поднимает выключенную камеру и перестает снимать в знак протеста в адрес собственного канала.

- Люди, я грузин! И не хочу, чтобы меня ругали.

И этот оператор стал не единственным, который покинул телеканал, позволивший себе брань в прямом эфире. Люди вокруг кричат и аплодируют.

В общей сложности у здания редакции собрались десятки жителей Тбилиси. Они скандируют "Грузия без "Рустави 2" и кидают веники в сторону офиса телеканала.

Выходку телеведущего с оскорблениями осудили президент Грузии, премьер-министр, дипломаты и парламентарии.

"Президент Грузии однозначно осуждает высказывания ненависти, словесную агрессию, оскорбления и провокационные заявления, сделанные сегодня на @Rustavi2tv. Они идут вразрез со всеми грузинскими традициями, служат лишь расколу и росту напряженности в стране, с Россией и в регионе", — заявила Саломе Зурабишвили на своей странице в "Твиттер".

И это заявление делает та же самая Саломе Зурабишвили, которая всего пару недель назад называла Россию врагом и оккупантом, тем самым поддерживая русофобские акции протеста у здания парламента. Сам канал "Рустави 2" также пытался объясниться, но приносить извинения России при этом не стал. "Считаем нужным, извиниться перед телезрителями за те высказывания, которые были сделаны", — говорится в заявлении канала.

«Эта была спланированная заранее провокация против Грузии и против грузинского народа, — считает Нино Бурджанадзе, председатель партии "Демократическое единство – Единая Грузия". – Я уверена, что за этим стоит Саакашвили, который знает что без провокаций не вернется к власти».

В 2009 году 70 процентов телеканала действительно принадлежало оффшору Degson Limited, владельцем которого был Михаил Саакашвили. Канал несколько раз перепродавали, но полностью контроль над вещанием Саакашвили так и не потерял.

"Почему эти шаги столь радикальны? Потому что 18 июля в Страсбурге этот канал должны забрать у его бенифициара Саакашвили и отдать законному владельцу, и на этом вся эта антироссийская постоянная пропаганда на канале закончится. Саакашвили понял, что осталось буквально несколько дней. И он пошел, даже не знаю как это назвать, на преступление, на абсолютно неприемлемое поведение", — заявила журналист, телеведущая Тина Канделаки.

Провокацию жестко осудили в администрации президента России и в Совете Федерации.

"Мы наблюдаем в последние дни все новые и новые обострения русофобских припадков. И все это не что иное, как последствия нежелания или неготовности государства приструнить экстремистски настроенных молодчиков с самого начала. Это и есть последствия, которые мы наблюдаем, — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. — Безусловно, подобного рода поведение, будь оно спровоцировано кем-то желающим еще более осложнить российско-грузинские отношения или будь оно последствием безумия абсолютного, но оно, конечно же, недостойно грузинского народа".

"Это омерзительная, циничная, недостойная провокация для любого человека, тем более журналиста. Такое недопустимо в человеческих отношениях, я не говорю уже о другом, — заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. — Важно, что руководство Грузии — президент, премьер, председатель парламента — осудили эту выходку, назвали ее недостойной и неприемлемой. Но для меня еще более важно, что сами жители Грузии, близкий нам народ, высказали своей возмущение".

О том, что на волне русофобии к власти надеются прийти радикалы, сегодня говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Инцидент в грузинском парламенте и брань в эфире "Рустави 2", по его мнению, — звенья одной цепи. Недружественные действия, считают многие парламентарии, требуют симметричного, но неэмоционального ответа.

"Что касается интересов нашей страны, никто не позволит их нарушать, — подчеркнул Володин. — Мы считаем недопустимым оскорбление в адрес нашей страны, угрозы в адрес наших граждан, оскорбление нашего президента".

"Мы сегодня, на Совете Государственной думы поднимем вопрос о прекращении поставок из Грузии вина, воды и о запрете денежных переводов в Грузию", — сообщил заместитель председателя Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

"Сегодня задают тон в политике те, кто не любит Грузию, кто ненавидит Россию, кто пытается максимально перессорить наши народы. Перессорить народы не удастся! Я думаю, это больнее всего ударит по тем, кто трудится, по малому и среднему бизнесу", — сказал глава фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов.

Так совпало, что как раз сегодня в действие вступает запрет на полеты российских компаний в Грузию и грузинских в Россию. В Ростуризме сообщили , что туристы прибывшие в Грузию в составе организованных групп уже вывезены из страны.

"На момент вступления в действие указа президента на территории Грузии находились по линии туроператоров около полутора тысяч человек. Сейчас организованных туристов в Грузии нет", — сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

По словам Дмитрия Пескова, российские авиакомпании смогут снова летать в Грузию, когда утихнут русофобские настроения. Что касается грузинских перевозчиков, то запрет на полеты для них закончится после полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию.

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