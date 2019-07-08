Обследоваться ежегодно: кабинет министров утвердил новый порядок диспансеризации

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации в 2019 и 2020 годах. Эта тема была 8 июля в центре внимания на совещании с вице-премьерами.

Тем, кому за 40 лет, рекомендуют теперь обследоваться ежегодно. Проходить осмотры раз в три года могут работники в возрасте от 18 до 39 лет. Люди предпенсионного возраста по-прежнему смогут каждый год брать на диспансеризацию два дня.

"Главная задача — предупредить заболевание и его развитие. Причем это касается не только самых опасных, я имею в виду онкологию и сердечно-сосудистые заболевания, но и вообще любые. Чтобы была возможность вовремя вмешаться, когда медицина или даже простое изменение образа жизни действительно могут помочь. И мы хотим, чтобы каждый человек внимательно следил за своим здоровьем", — подчеркнул Дмитрий Медведев.

В этом году профосмотры и диспансеризацию должны пройти 62 миллиона россиян. О том, какие проблемы сегодня существуют на пути реализации этой программы, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

"До сих пор по трем регионам не утверждены перечни медицинских организаций. В 16 регионах поиск перечня медицинских организаций в доступной информационной системе затруднен. Проведение диспансеризации и профосмотров должно быть осуществлено в вечерние часы и в субботу. Есть случаи, когда и специалисты есть, но работают они только в первой половине дня или работают только в будние дни", — отметила нестыковки в программе диспансеризации зампред российского правительства Татьяна Голикова.

Теперь еще и работодатели будут больше заинтересованы в том, чтобы сотрудники были здоровее.

Фонд социального страхования предлагает изменить порядок расчета взносов. Сегодня работодатели отчисляют в фонд в среднем 2,9% от зарплаты каждого сотрудника. Минимальный тариф 0,2% действует, например, для торговли, гостиниц, музеев, библиотек. Максимальная ставка в 8,5% предусмотрена для таких отраслей, которые связаны с риском для сотрудников. Это, например, добыча полезных ископаемых. Из этих средств работник получает компенсацию, когда находится на больничном, а также пособия в связи с материнством. Если человек погибает из-за несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, выплаты из этих средств получают родственники.

Будет ли размер этих взносов будет зависеть от истории страховых случаев, как в ОСАГО, пока еще точно не решено, отчего конкретно будет зависеть размер взноса: от условий труда или от здоровья работников?

"Мы по разным критериям оценивали. Количество организаций, количество лиц, находящихся в трудовых отношениях в этих организациях, фонд оплаты труда в этих организациях. То есть мы брали три показателя. И по всем этим трем показателям большинство предприятий могут рассчитывать на снижение тарифа. Мы не стремимся получить дополнительные взносы", — заверил зампред Фонда соцстрахования России Сергей Алещенко.