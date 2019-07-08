Алексей Сутормин стал игроком "Зенита"

Полузащитник Алексей Сутормин подписал четырехлетний контракт с "Зенитом". В прошлом сезоне футболист выступал за "Оренбург".

В июне Сутормин заключил контракт с "Рубином", но потом решил перейти в "Зенит". Казанский клуб получит компенсацию в 2 миллиона евро, информирует "Спорт-Экспресс".

В прошлом сезоне Сутормин сыграл за "Оренбург" 31 матч, в котором забил 9 мячей и сделал 2 голевых передачи. Алексей вызывался в сборную России на матчи с командами Сан-Марино и Кипра.