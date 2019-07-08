"Остров мечты" откроется уже осенью

Прогуляться по "Острову мечты" можно будет уже в конце года — строительство крупнейшего в Европе крытого парка развлечений близится к финишу. Под огромным куполом в Нагатинской пойме заработают десятки аттракционов, а рядом разобьют ландшафтный парк. Одновременно идет создание удобной транспортной сети. Как раз сегодня был открыт современный надземный переход, протянувшийся до станции метро.

Стеклянный купол как огромная капля будто повис в воздухе. Ощущение невесомости, но сложная конструкция, насквозь пронизанная алюминиевой сеткой, прочно держится на нескольких стержнях.

"Была идея сделать конструкцию как можно более легкой, чтобы посетители нашего центра чувствовали себя как на улице. Купол моделировали в специальной программе и закладывали все различные нагрузки: от снега, от ветра", - рассказывает руководитель проекта "Остров мечты" Константин Голубев.

Такая крыша в 9 тысяч квадратных метров выдержит все. Гулять здесь можно будет в любое время года. Здесь появятся сквер, кафе, концертный зал и кинотеатр — самый большой в Москве.

Чтобы обойти всю крытую галерею без остановок, потребуется примерно 40 минут. Общая длина всех тротуаров — полтора километра. Прогуливаясь по ним, гости парка увидят сразу несколько достопримечательностей разных городов мира — Лондона, Барселоны, а вот уже на одной из улиц возвышается Колизей.

Основные работы идут сейчас в зале с аттракционами. Все конструкции практически смонтированы, и здесь уже можно встретить некоторых героев всеми любимых сказок. Привычного колеса обозрения или цепочки не будет. Все 30 аттракционов будут уникальными, таких больше нигде не встретишь.

"У нас будет одна большая гора с несколькими петлями, с проездом в темноте в помещении. Будет горка с виртуальной реальностью. А за мной видны огромные качели с практически полным переворотом под потолок", — рассказывает технический директор парка Иван Шоль.

Вокруг крытой галереи ландшафтный парк. На 40 гектарах появятся спортивные площадки, велодорожки, фонтаны. "Остров мечты" — давняя мечта каждого москвича. Он станет по сути станет первым и единственным в столице парком развлечений такого масштаба. По предварительным подсчетам, его смогут посещать около 50 миллионов гостей в год.

"Очень жду, интересно посмотреть, что там будет", — говорит мальчик. "В Москве мало таких мест. Тем более парк будет закрытый, можно посещать круглогодично", — отмечает женщина.

Билеты нужны будут лишь на аттракционы. Вход на "Остров мечты" будет свободный. Да и добраться сюда легко — рядом станция метро "Технопарк", от нее по надземному переходу прямо до ворот парка.

"Сегодня запускаем траволатор, пешеходный переход на "Остров мечты". Строится еще два моста через затоны, улично-дорожная сеть, соединяющая с Третьим транспортным кольцом, планируются две канатные дороги через Москву-реку и маршруты речного транспорта", — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Первых гостей парк встретит уже этой осенью.