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8 июля 201921:22 Андрей Ященко

Пчелиный геноцид в Зарайске. Пасечники ищут виновных

Пчелиный геноцид в Зарайске. Пасечники ищут виновных

В Подмосковье разбираются в причинах массовой гибели пчел. В Зарайском районе владельцы пасек обратились с жалобой в прокуратуру. Они считают, что к масштабным потерям могли привести грубые нарушения, допущенные при обработке сельхоз-полей. После распыления опасных химикатов популяция пчел стала стремительно сокращаться.

Его пасека уничтожена. Валентин Степанович потерял 100 тысяч пчел. Весь мед отравлен. В Зарайском районе на десятках пасек одна картина — ковры из погибших медоносных пчел. Местные жители начали свое расследование. Пчелы гибли, когда на полях с рапсом появилась эта техника.

Что внутри цистерны, не скрывают. Вокруг канистры с инсектицидом — сильнейшим ядом. Им уничтожают вредителей. Хотя по санитарным нормам распылять опасные химикаты можно только ночью, чтобы к утру они успели развеяться. Пчела летит на обработанное поле, заражается и возвращается домой.

"Установлен препарат, от него гибнут все насекомые в том числе и пчелы. Пчелы были сданы в ветеринарную станцию. Факт потравки подтвердился", — рассказывает Тимур Умаров.

По словам местных жителей, химикаты в прямом смысле льют рекой. Концентрация критическая.

"Аллергический кашель начинается. Я не могу дышать", — жалуются местные жители.

Отравляя все вокруг, коммерсанты спасают свой бизнес. Их рапсовые поля пожирает тля.

"Это было какое-то прямо расследование, потому что они отказывались представляться. На машинах не было государственный номеров, чтобы скрыть следы преступления", — утверждает руководитель общественной организации "Народное право" Владимир Пахоменко.

Руслан Ампилогов руководит местным агрохолдингом. Признается: санитарные нормы нарушают все. Их предприятие уже штрафовали на 600 тысяч. Но проще заплатить штраф, чем потерять урожай.

"Мы в этом году потеряли около 1500 гектар рапса. Это десятки миллионов рублей убытка", — поясняет Руслан.

Энтомологи фиксируют массовую гибель пчел от химикатов по всей стране. Алтай, Удмуртия, Рязанская и Пензенская области.

Все проблемы из-за того, что не понятно, кто должен контролировать обработку полей. Раньше это делал Россельхознадзор. Теперь таких полномочий у ведомства нет. А Роспотребнадзор проверит лишь соблюдение временного регламента.

"Бесконтрольное применение ядохимикатов в сельском хозяйстве — это беда для пчеловодства. Экологические последствия могут быть необратимыми", — считает руководитель учебно-производственного центра Тимирязевский сельскохозяйственной академии Михаил Менбулаев.

Пасечники Подмосковья ждут заключения экспертов. Они будут в суде добиваться компенсации своих убытков.

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