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8 июля 201920:47

Неймар не приехал в "ПСЖ"

EPA

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар не прибыл в расположение команды для подготовки к сезону. Ранее футболист говорил о желании вернуться в "Барселону".

Неймар должен появиться в команде в понедельник, но так и не приехал в расположении клуба. Представители чемпиона Франции выразили сожаление и пообещали принять меры к самому дорогому футболисту мира.

Два года назад "ПСЖ" приобрел Неймара у "Барселоны" за рекордную сумму 222 миллиона евро. Бразилец изъявил желание вернуться в "Барсу". Однако парижане готовы продать игрока не менее, чем за 300 миллионов.

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