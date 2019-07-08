Ватикан лишил иммунитета своего посла во Франции из-за дела о домогательствах

Во Франции разгорается скандал, связанный с представителем Святого Престола, 74-летним Луиджи Вентурой. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на французский МИД, папский нунций лишен дипломатического иммунитета. Против него начато расследование.

Луиджи Вентура занимает пост представителя Папы во Франции с 2009 года. Ранее сообщалось, что против него было подано четыре жалобы с обвинениями в сексуальных домогательствах. Трое из четверых заявителей уже дали показания французским следователям.

В феврале 2009 года прокуратура Парижа начала расследование в связи с подозрениями против нунция Вентуры. Сообщалось, что престарелый священник неподобающим образом вел себя на приеме, организованном столичными властями. Его жертвой стал неназванный чиновник парижской мэрии.

Ватикан уже подтвердил снятие иммунитета с проштрафившегося сотрудника.