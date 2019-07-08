Новая "Волна здоровья": регионы ждут "Василия Чапаева" с московскими врачами
"Волна здоровья" в очередной раз соберет специалистов ведущих медицинских центров страны для оказания помощи больным детям и расскажет о формировании в молодежной среде приоритетов здорового образа жизни. В этом году акция пройдет на Волге и Оке.
С 2 по 11 сентября 2019 года состоится теплоходный тур по городам ЦФО России с участием врачей ведущих медицинских центров, которые проконсультируют детей, состоящих на медицинском учете в региональных органах здравоохранения. В ходе акции теплоход "Василий Чапаев" пройдет по маршруту: Москва-Дубна-Рыбинск-Плес-Кинешма-Нижний Новгород-Муром-Рязань-Коломна-Москва.
В Национальном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Минздрава России состоялся Оргкомитет Всероссийской оздоровительной акции "Волна здоровья". Организатором социально-значимого проекта выступает Благотворительный фонд Лиги здоровья нации с использованием гранта Президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Врачами будет оказана адресная медпомощь детям, страдающим врожденными пороками сердца, нарушениями зрения, слуха и другими заболеваниями, а также популяризация и внедрение инновационных технологий оздоровления населения, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта.
"У акции действительно хорошая, более чем 10-летняя история и очень достойные результаты. Она не только помогает детям, она объединяет коллективы лучших медицинских центров страны и специалистов на местах общим делом и общим стремлением – сделать эту помощь доступной и максимально эффективной", — рассказал президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия, предложивший сосредоточиться на этот раз на Центральной России.
"Наш институт уже не первый год принимает участие в этой акции, в этом году готов принять участие также. Мы своих сотрудников командируем с педиатрической направленностью, учитывая адресную помощь детям. Но, тем не менее, у нас специальность такова, что они могут оказать при необходимости помощь и взрослым. От нас едут: специалист оториноларинголог и специалист по слухопротезированию, слуховой реабилитации, кохлеарной имплантации и так далее", — поясняет замдиректора по медицинской части ФГБУ "НКЦ оториноларингологии ФМБА России" Александр Буркин.
"Мы очень рады, что есть такая возможность посмотреть детей в регионах", — отмечает замгендиректора по научно-клинической работе ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза имени академика С.Н. Федорова" Минздрава России Александр Дога.
Создать максимально комфортные условия и докторам и, главное, пациентам, которые придут на эту акцию, обещает замначальника Управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №4 Министерства здравоохранения Московской области из Коломны Людмила Каркина.
Дубна встречает "Волну здоровья" не первый год.
"Дубна маленький город — 75 тысяч жителей у нас, но рядом есть Талдомский район, Дмитровский район, и в прошлый раз дети из этих районов тоже приезжали и получали на теплоходе помощь. И, конечно, "Волна здоровья" традиционно становится большим праздником здоровья в городе", — рассказала заведующая оргметодотделом ГАУЗ МО "Дубненская городская больница" Наталья Осипова.
В Ярославской области на прием столичных врачей уже подбирают маленьких пациентов, добавляют зампред правительства области Игорь Селезнев и.о. начальника отдела организации медицинской помощи женщинам и детям департамента здравоохранения и фармации Ярославкой области Любовь Лебедева.
Рады и готовы к "Волне здоровья" и другие регионы.
"Мы никому не отказываем, как вы знаете, но важно, чтобы попали дети, которые реально нуждаются вот в этой высококвалифицированной консультации, чтобы эти дети потом элементарно попали в федеральные центры", — заверил Лео Бокерия.
В каждом городе в заранее подготовленных списках значатся сотни детей, которых местные органы здравоохранения заранее отбирают для консультаций со столичными специалистами. Кроме того, по традиции врачи-педиатры Детского медицинского центра Управления делами Президента РФ проведут семинары "Мамина школа – сохраним грудное вскармливание" для молодых родителей и ответят на насущные вопросы по уходу и грудному вскармливанию младенцев. Любой желающий на "Волне здоровья" сможет узнать о первой немедицинской помощи и обучиться элементам ее оказания (сердечно-легочная реанимация, инородное тело в дыхательных путях). Обучение проведут специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России.
Помимо оказания адресной медицинской помощи детям, важной составляющей "Волны здоровья" по традиции являются информационно-пропагандистские мероприятия для молодежи. В этом году внимание будет уделено вопросам формирования в молодежной среде приоритетов здорового образа жизни. В большинстве городов в этом году пройдут фестиваль здорового образа жизни "Сохрани свое здоровье" и акция "10 тысяч шагов к жизни". Именно столько – чуть больше 7 километров в день должен проходить каждый человек.
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