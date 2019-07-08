Багажный кризис в столичном аэропорту "Шереметьево" решен

В Шереметьеве, похоже, разобрались с багажной проблемой, чемоданы уже не приходится ждать сутками. По крайней мере, так заявляют в руководстве аэропорта. Что же было до этого, и как сейчас, действительно, обстоят дела?

Транспортерные ленты не перегружены, грузчики трудятся без особого аврала. Аэропорт "Шереметьево" показал журналистам изнанку багажного отделения терминала Д, чтобы проиллюстрировать: чемоданный кризис позади. Но переполненные сумками тележки тут же вызывают сомнения. Представители "Шереметьево" спешат объясниться.

"В настоящее время у нас нет неотправленного багажа, есть багаж, который должен по расписанию, на своих рейсах, улететь через 10 часов и более. Ни одного багажа? Нет, мы проверили, неотправленного багажа — нет", — утверждает Андрей Никулин, первый заместитель генерального директора по производству АО "Международный аэропорт Шереметьево".

Ситуацию с багажом удалось нормализовать, но отклонения возможны, признают в Шереметьеве. Ведь аэропорту не хватает 400 грузчиков и водителей. Пока помогают компании-партнеры, в том числе — работники Московского метрополитена. "Шереметьево-хэндлинг" — предприятие, которое с мая занимается обработкой багажа в аэропорту, уже набрало персонал, но к работе грузчики и водители смогут приступить только через несколько недель.

"Мы провели рекламную компанию, мы отработали с учебными заведениями, с военкоматами Московской области, провели работу по привлечению, сейчас 500 человек, они готовятся. Теоретическое обучение водитель проходит 65 дней, грузчик – 30 дней. Это занимает определённый срок", — продолжает Андрей Никулин.

При этом в Шереметьево опровергли информацию, которая появились в некоторых СМИ о том, что их багажные грузчики якобы получают по 200 тысяч рублей ежемесячно.

"У нас зарплата – 82 тысячи рублей. У нас были единичные случаи – с выплатами 200 тысяч – это единичной помощи, выплаты в качестве материальной помощи", — уточнил Андрей Никулин.

Чтобы не допустить авралов в будущем, в "Шереметьево" предпринимаются не только кадровые, но и технологические меры. Например, в аэропорту собираются соединить системы обработки чемоданов в разных терминалах, вместе с производителем багажной системы, составлен план, который позволит пропускать на 17 процентов сумок больше.