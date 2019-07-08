С 13 июля на неделю закроют часть красной линии московского метро

Руководство Московского метро предупредило жителей и гостей города, о том, что участок красной ветки от "Университета" до "Коммунарки" закроют с 13 по 20 июля. Это необходимо для строительства юго-западного отрезка Большой Кольцевой линии.

На новом участке БКЛ расположатся три станции: "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского". Две из них будут пересадочными на Солнцевскую и Сокольническую линии метро.

"С 13 по 20 июля включительно для пассажиров будут закрыты 9 станций Сокольнической линии: "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". В этот период движение поездов по Сокольнической линии будет осуществляться только на участке между станциями "Бульвар Рокоссовского" и "Университет", — сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Как сообщает "Интерфакс", все это время будут работать бесплатные компенсационные автобусы, которые свяжут закрытые станции. Пассажиров просят во время закрытия участка по возможности пользоваться Солнцевской, Калужско-Рижской и Бутовской линиями метро, а также существующими маршрутами наземного городского транспорта.