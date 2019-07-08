Оливер Стоун: борьбу за Украину выиграет тот, кто умеет ждать

Противостоянии США и России на Украине — это игра, где выигрывает тот, кто умеет ждать. "Так и вел эту игру Путин, и сейчас проявляет терпение, ибо я думаю, в конце концов, украинцы поймут, что лучше всего отвечает их же интересам", — заявил американский режиссер Оливер Стоун в эксклюзивном интервью ведущему программы "60 минут" Евгению Попову.

Стоун выразил надежду, что Россия и Украина снова станут братскими странами:

"Я надеюсь, так будет лучше для всего мира. Нельзя просто сказать, что это — два народа и одна культура. Ведь многие украинцы не хотят иметь ничего общего с Россией. И это жители запада и центральной части страны. Но нужно каким-то образом учитывать мнение и тех, кто хочет быть вместе с Россией в культурном, языковом и экономическом плане".

Дела на Украине были гораздо лучше, когда она имела в лице России не врага, а партнера, подчеркнул режиссер.

Он напомнил, что в 2014 году Украина стала настоящей катастрофой:

"И эта катастрофа привел к введению санкций, прекращению российско-американских отношений. Сейчас положение ухудшилось. Украина – это кнопка, на которую можно нажимать в любое время, используя, в том числе, и украинскую армию. Они могут попытаться раздавать Донбасс и разместить там свои базы тяжелых вооружений. Мир сейчас озабочен этим пунктом. И США должны сами решить, хотят ли они добавить напряжения. Путин много раз предлагал начать диалог. Со стороны США его никто не хочет вести".

Рассуждая о роли нового украинского президента в сложившейся ситуации, Стоун сказал:

"Я мало о нем знаю. Мне не кажется, что он многое может сделать. За президентом стоят другие силы. Он похож на марионетку, но вроде бы неплохой парень, хотя это ничего не значит. Дела делаются не хорошими парнями, а суровыми мужчинами".

Картина Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины" получила Гран-при 65-го кинофестиваля в итальянском городе Таормина. Фильм описывает события последних пяти лет, которые произошли после Майдана.

Режиссером фильма выступил американец украинского происхождения Игорь Лопатенок. Сам Стоун появился на экране в качестве журналиста, который взял интервью у главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

Виктор Медведчук в интервью Евгению Попову высказал свое мнение о фильме:

"Американец рассказывает в картине о том, как США влиял на события в Украине. И здесь очень железная логика, заключается она в том, что в 2014 году в результате Майдана к власти пришли те, кого поддержали тогда демократы США. Это не просто конфликт на востоке Украины, а еще и использование Соединенными Штатами Украины как площадки для выстраивания своих взаимоотношений с Россией".