Сборная Кот д'Ивуара продолжает борьбу за Кубок Африканских наций

В Египте продолжается розыгрыш Кубка Африканских наций. Сборная Кот д'Ивуара вышла в четвертьфинал турнира, обыграв команду Мали с результатом 1:0.

Единственный мяч был забит на 76 минуте встречи. Точку в голевой комбинации поставил нападающий "Кристал Пэлас" Вильфрид Заа. Ивуарийцы вышли в четвертьфинал, где сыграют со сборной Алжира.

Известны семь из восьми участников 1/4 финала. За выход в полуфинал поборются также сборные Сенегала и Бенина, Нигерии и ЮАР. Соперник сборной Мадагаскара определится в матче команд Ганы и Туниса.