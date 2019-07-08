Набиуллин сменил "Зенит" на "Сочи"

Защитник Эльмир Набиуллин покинул "Зенит" и продолжит карьеру в составе новичка Российской премьер-лиги "Сочи". В ближайшее время 24-летний футболист подпишет контракт с новой командой.

На игрока претендовал также грозненский "Ахмат", но в итоге Набиуллин оказался в "Сочи". У "Зенита" есть право обратного выкупа футболиста.

Эльмир Набиуллин перешел в "Зенит" из "Рубина" зимой 2018 года. Однако в новом клубе кандидат в сборную России не смог заиграть. Ранее игроком "Сочи" стал еще один игрок "Зенита" нападающий Дмитрий Полоз.