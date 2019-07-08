Трамп отказался вести дела с послом Великобритании в США

Президент США раскритиковал посла Великобритании Кима Даррока и заявил, что Белый дом не будет с ним вести никаких дел. "Я не знаю посла, однако в США его не любят, и хорошей репутацией он не пользуется. Больше дел мы с ним иметь не будем", — отрезал Трамп.

Поводом для столь резкого заявления, сделанного, по обыкновению, в Твиттере, стала деятельность посла. Как сообщает "Интерфакс", Ким Даррок регулярно отсылал в Лондон официальные телеграммы, наполненные критикой в адрес Дональда Трампа и Белого Дома.

Помимо этого, Трамп не упустил случая отпустить шпильку в адрес уходящей с поста премьера Терезы Мэй. Президента США откровенно раздражает ситуация вокруг Brexit и "беспорядок", учиненный Терезой Мэй в отношениях с Евросоюзом.

"Хорошие новости для чудесного Соединенного Королевства состоят в том, что скоро у них будет новый премьер-министр", — пригвоздил Трамп.