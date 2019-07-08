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8 июля 201922:14

Федерер и Нисикори выступят в четверьфинале Уимблдона

internazionalibnlditalia.com

Определились еще два участника 1/4 финала, проходящего в Лондоне Уимблдонского теннисного турнира. Ими стали швейцарец Роджер Федерер и японец Кей Нисикори.

Роджер Федерер без особых проблем победил итальянца Маттео Берреттини со счетом 6:1, 6:2, 6:2. Роджер разобрался с соперником за 1 час 14 минут. Эта победа стала Федерера 99 на турнирах Уимблдоне. Швейцарец превзошел рекорд, установленный американцем Джимми Коннорсом – 98 побед.

Соперником Федерера стал японец Кей Нисикори, выигравший у представителя Казахстана Михаила Кукушкина 6:3, 3:6, 6:3, 6:4. Поединок продолжался 2 часа 43 минуты.

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