Новости Общество

Все видео этой рубрики
8 июля 201922:56 Николай Соколов

Цифровая модная революция поможет "голым королям" соцсетей

Цифровая модная революция поможет "голым королям" соцсетей

Технологии вот-вот позволят купить виртуальную брендовую вещь на время фотосессии. Ждать ли обвала продаж luxury-брендов и засилья модников "с иголочки" в Инстаграме?

Футболки, кроссовки, джинсы и сумки. Список самых популярных у россиян поддельных вещей. Речь — о товарах класса люкс и теневом рынке модных брендов. Который, как оказалось, в России — по обороту уже превысил легальный.

Есть и доказательства. Цифры — приводит газета "Коммерсант". Компания "Брэнд-монитор" подсчитала, сколько фальшивок продали на российском рынке за год. Получилось — около 280 миллиардов рублей. При этом оригинальных брендов купили почти на 30 миллиардов меньше.

Причем, реплики и аутентичные товары покупают разные люди. Дескать, у премиум-марок есть постоянные "платежеспособные покупатели", тогда как копии с магазинных полок забирают "от случая к случаю". К слову, что касается полок. Наткнуться на подделку можно, в том числе и в крупных торговых центрах, хотя чаще всего их продают в небольших магазинах и на вещевых рынках. Ну, а в будущем — большая часть контрафакта, вероятно, уйдет в интернет.

Так безопаснее для нелегалов от моды, да и дешевле для клиентов. Кстати, цена на копии брендов, ожидаемо, первая причина их покупки. Впрочем, у века технологического прогресса есть идеи — как сделать фэшн еще доступнее. Дизайнеры заговорили о виртуальной моде.

Пока это лишь как эксперимент. Но если популярный мировой сайт в области моды, да еще и с платной подпиской, который читают дизайнеры и модели, пишет об этом, значит, действительно, бренды-корпорации работают над созданием нового явления в мировой виртуальной моде.

Известная спортивная марка выпустил виртуальные кроссовки для новых обликов персонажей популярной компьютерной игры. И, судя по статье модного издания, совсем скоро можно будет покупать за реальные деньги и виртуальные вещи люксовых брендов.

"Инстаграм и все остальные соцсети развиваются и дают иллюзорность. Сторону мечты. Это будет шуткой, будет так же, как программы, которые применяют мейк, короны. Человек любил одежду, человек любил красоту и ему очень важно быть социальным", — считает Игорь Чапурин, дизайнер, заслуженный художник РФ

Целевая аудитория виртуальной одежды – светские львицы, которые, как уверяют стилисты, часто не могут позволить себе дорогие вещи, но смогут с помощью продажи виртуальных образцов. Ведь именно эта категория любит не только брать в аренду дорогие вещи, фотографироваться с подделками, но и даже арендовать для фото студию-самолёт. Якобы, она путешествует в бизнес-джете.

"Давайте не будем называть их светскими львицами, это светские кошечки, у которых нет денег купить реальную вещь, и они могут только понтоваться и красоваться тем, что якобы ты имеешь. Это больше пустое. Оно имеет место быть, но любой подписчик поймет, что вещь нереальная, поймет, что это просто фан. И сфотографироваться на ветру, как любят многие кошечки, и держать модную вещь в руках", — размышляет Владислав Лисовец, стилист.

Модные дизайнеры и стилисты, скорее всего, в этом большом бизнесе не на первом плане. Главными в 21 веке могут стать программисты. Та самая дополненная реальность и специальные технологии смогут позволить даже бедным примерить вещи из мира богатых и знаменитых.

"Виртуальная одежда, уверяют эксперты, не только шутки ради, а для вполне важных дел. Проведения переговоров и выступления в интернете. К примеру, в реальности у вас спортивный стиль. Но срочно нужно выглядеть солидно во время интернет-конференции или выступления. А если бы можно было взять виртуальный костюм известного бренда. Не за 180 тысяч, а заплатив за интернет-образец всего пять. Ведь даже настоящая ткань не нужна. Иначе говоря, дизайнеры смогли бы продавать вам свой эксклюзив на раз. Например, для глянцевой фотосессии или телеэфира", — полагает Марина Ермошкина, актриса.

"То, что вы сегодня видите в Голливуде, завтра будет доступно на обычных мобильных телефонах. Это происходит уже очень давно, в Голливуде начали менять лица, прически, достраивать форму тела. И все сейчас можете делать в современных мобильных приложениях. Ровно такая же история произойдет с виртуальной одеждой, и спектр ее применения гораздо шире", — уверен Григорий Бакунов, программист.

Показы мод в прошлое не уйдут, но, возможно, тем, для кого высокая мода казалась чем-то недостижимым, смогут позволить себе, хотя бы на мгновение, вещи мирового дизайнера, которые увидели в интернете. Виртуальная одежда для свадьбы, деловой встречи или просто аватарки.

Приложения не вышли, но графические возможности у профессионалов уже есть. Тот самый пиджак, якобы от мирового бренда, нарисованный нашими графистами, собрал лайки. Как настоящий, и никто даже не заметил. Правда, не всем понравился — не так сидит. Выходит, идея работает. На нее точно будет спрос.

Сейчас

23:34

Хуситы вновь атаковали Саудовскую Аравию

18:30

Габунию отстранили от эфира "Рустави-2"

18:29

На Рыбинском водохранилище сел на мель теплоход с сотнями пассажиров

18:21

Домашний арест Майклу Калви продлен еще на три месяца

16:31

Избитой ингушской девочке придется ампутировать правую кисть

16:04

В Смоленске нашли останки ближайшего соратника Наполеона

15:34

Все равно "Надо поговорить!": ВГТРК приглашает всех в эфир "России 1"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Свобода слова в наручниках: журналистам NewsOne за "Надо поговорить" пригрозили расправой

Свобода слова в наручниках: журналистам NewsOne за "Надо поговорить" пригрозили расправой

4 часа назад
Вино и "Боржоми" вслед за самолетами: антироссийская истерия ударила по самой Грузии

Вино и "Боржоми" вслед за самолетами: антироссийская истерия ударила по самой Грузии

3 часа назад
"Остров мечты" откроется уже осенью

"Остров мечты" откроется уже осенью

3 часа назад
Премьер Северной Македонии стал очередной жертвой Вована и Лексуса

Премьер Северной Македонии стал очередной жертвой Вована и Лексуса

1 час назад
Багажный кризис в столичном аэропорту "Шереметьево" решен

Багажный кризис в столичном аэропорту "Шереметьево" решен

2 часа назад
Пробоин нет: теплоход с иностранцами снялся с мели и продолжил рейс

Пробоин нет: теплоход с иностранцами снялся с мели и продолжил рейс

4 часа назад
Археологическая сенсация. В Смоленске найдена потерянная могила французского генерала

Археологическая сенсация. В Смоленске найдена потерянная могила французского генерала

4 часа назад
Топ-10 самых необычных отелей в мире

Топ-10 самых необычных отелей в мире

9 часов назад
Цифровая модная революция поможет "голым королям" соцсетей

Цифровая модная революция поможет "голым королям" соцсетей

1 час назад
Оливер Стоун: борьбу за Украину выиграет тот, кто умеет ждать

Оливер Стоун: борьбу за Украину выиграет тот, кто умеет ждать

1 час назад
РПЦ объяснила слова священника о "слабом уме" женщин

РПЦ объяснила слова священника о "слабом уме" женщин

7 часов назад
Юнус-бек Евкуров назначен заместителем министра обороны

Юнус-бек Евкуров назначен заместителем министра обороны

9 часов назад
Российские спортсмены выиграли пять медалей Универсиады

Российские спортсмены выиграли пять медалей Универсиады

59 минут назад
Действующие лица с Наилей Аскер-заде: Виктор Медведчук

Действующие лица с Наилей Аскер-заде: Виктор Медведчук

13 часов назад
552
Нужна помощь: Леве Маноцкову требуется комплексное лечение

Нужна помощь: Леве Маноцкову требуется комплексное лечение

15 часов назад
Лето в театрах: сокровища балета, авангард на двух сценах и спектакль "только для женщин"

Лето в театрах: сокровища балета, авангард на двух сценах и спектакль "только для женщин"

03.07.2019 11:26
Грабители насмерть избили 91-летнюю ветерана войны

Грабители насмерть избили 91-летнюю ветерана войны

1 час назад
Трамп отказался вести дела с послом Великобритании в США

Трамп отказался вести дела с послом Великобритании в США

2 часа назад
66-летнего американского миллиардера обвинили в совращении несовершеннолетних

66-летнего американского миллиардера обвинили в совращении несовершеннолетних

2 часа назад
С 13 июля на неделю закроют часть красной линии московского метро

С 13 июля на неделю закроют часть красной линии московского метро

2 часа назад
Пчелиный геноцид в Зарайске. Пасечники ищут виновных

Пчелиный геноцид в Зарайске. Пасечники ищут виновных

3 часа назад
Ватикан лишил иммунитета своего посла во Франции из-за дела о домогательствах

Ватикан лишил иммунитета своего посла во Франции из-за дела о домогательствах

3 часа назад
Ядерный кризис: Иран начинает обогащать уран выше разрешенного уровня

Ядерный кризис: Иран начинает обогащать уран выше разрешенного уровня

3 часа назад
Обследоваться ежегодно: кабинет министров утвердил новый порядок диспансеризации

Обследоваться ежегодно: кабинет министров утвердил новый порядок диспансеризации

3 часа назад
Из-за телемоста с Россией националисты поставили президенту Украины ультиматум

Из-за телемоста с Россией националисты поставили президенту Украины ультиматум

3 часа назад
Марафонец погиб, переплывая Селигер

Марафонец погиб, переплывая Селигер

4 часа назад
На Кубани под рухнувшей стеной дома на глазах у отца погиб ребенок

На Кубани под рухнувшей стеной дома на глазах у отца погиб ребенок

4 часа назад
Вот как можно использовать каршеринг не по назначению. А мужики-то не знают!

Вот как можно использовать каршеринг не по назначению. А мужики-то не знают!

5 часов назад
Расширение для Chrome маскирует Netflix под видеоконференцию

Расширение для Chrome маскирует Netflix под видеоконференцию

5 часов назад
Домашний арест Майклу Калви продлен еще на три месяца

Домашний арест Майклу Калви продлен еще на три месяца

5 часов назад
В деле о наследстве "беременной от Киркорова" появились странные личности

В деле о наследстве "беременной от Киркорова" появились странные личности

6 часов назад
"Сделано в Китае": маленьким детям тысячелетиями деформировали черепа

"Сделано в Китае": маленьким детям тысячелетиями деформировали черепа

6 часов назад
Стало известно, как iPhone изменится изнутри

Стало известно, как iPhone изменится изнутри

7 часов назад
Более сотни человек пострадали от разъяренных быков в Испании. Видео

Более сотни человек пострадали от разъяренных быков в Испании. Видео

7 часов назад
Илон Маск пообещал старым Tesla новые "мозги"

Илон Маск пообещал старым Tesla новые "мозги"

7 часов назад
Джазовый фестиваль в Коктебеле назвал первых участников - и уже сюрприз

Джазовый фестиваль в Коктебеле назвал первых участников - и уже сюрприз

8 часов назад
Гандболистка национальной сборной России утонула в Польше

Гандболистка национальной сборной России утонула в Польше

8 часов назад
Из-за непогоды круизный лайнер едва не раздавил яхту для состоятельных туристов. Видео

Из-за непогоды круизный лайнер едва не раздавил яхту для состоятельных туристов. Видео

8 часов назад
Лайма Вайкуле: "Болезнь - это судьба"

Лайма Вайкуле: "Болезнь - это судьба"

8 часов назад
Тобольские полицейские прославились креативным призывом на службу в МВД. Видео

Тобольские полицейские прославились креативным призывом на службу в МВД. Видео

9 часов назад
В Вологде восстановят дом короля шпионажа

В Вологде восстановят дом короля шпионажа

9 часов назад
Некоторые животные "программируют" свои сердца на выживание при недостатке кислорода

Некоторые животные "программируют" свои сердца на выживание при недостатке кислорода

11 часов назад
В Новосибирске реликвию спрятали от китайцев за решетку

В Новосибирске реликвию спрятали от китайцев за решетку

11 часов назад
Пасмурно и дожди: плохая погода ждет москвичей всю неделю

Пасмурно и дожди: плохая погода ждет москвичей всю неделю

11 часов назад
"А компот?" Зачем современные девушки ходят на свидания

"А компот?" Зачем современные девушки ходят на свидания

12 часов назад
Сотрудники колонии в Нижнем Тагиле перехватили дрон с "запрещенкой". Видео

Сотрудники колонии в Нижнем Тагиле перехватили дрон с "запрещенкой". Видео

12 часов назад
Иномарки не дороже миллиона: топ-5 по выбору россиян

Иномарки не дороже миллиона: топ-5 по выбору россиян

13 часов назад
В Chrome появится кнопка "пауза"

В Chrome появится кнопка "пауза"

13 часов назад
Не думают, просто растут: у растений нет сознания, заключили учёные

Не думают, просто растут: у растений нет сознания, заключили учёные

14 часов назад
Глава Минпромторга рассказал всю правду про Aurus. И про мотоцикл тоже

Глава Минпромторга рассказал всю правду про Aurus. И про мотоцикл тоже

14 часов назад
Вести.net: Великобритания продолжит сотрудничество с Huawei

Вести.net: Великобритания продолжит сотрудничество с Huawei

14 часов назад