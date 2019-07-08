Российские спортсмены выиграли пять медалей Универсиады

В Неаполе продолжается летняя Универсиада. В понедельник копилка сборной России пополнилась пятью наградами – одной золотой, двумя серебряными и двумя бронзовыми.

Пловец Антон Никитин победил на дистанции 800 метров вольным стилем. Обе комплекта серебряных наград завоевали фехтовальщики. Мужская сборная России, за которую выступали Алан Фардзинов, Дмитрий Гусев, Дмитрий Швелидзе и Артем Целышев, заняла второе место в командном турнире в фехтовании на рапирах. У женщин аналогичного успеха добились рапиристки — Ольга Батенина, Оксана Мартинес, Дарья Мартынюк и Мария Мельникова.

Яна Носкова и Саади Исмаилов заняли третье место в соревнования смешанных ар в настольном теннисе. Мария Иванова и Евгений Панченко взяли бронзу в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров (смешанные команды).