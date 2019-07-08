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Ядерная программа Ирана 53 минуты назад

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8 июля 201923:57 Людмила Клыженко

Иран наращивает темпы обогащения урана

Иран наращивает темпы обогащения урана

Иран приступил к обогащению урана на уровне, который превышает условия ядерного соглашения. Об этом заявили в Организации по атомной энергии Ирана и уже подтвердили в МАГАТЭ. Более того — через 60 дней могут увеличить уровень в 5 раз. Если стороны Договора не дадут Тегерану гарантий и продолжат политику санкций. В МИДе России предостерегли от резких действий в адрес Ирана до встречи МАГАТЭ 10 июля. А какая реакция прямо сейчас?

Ядерная сделка под угрозой срыва – Иран начал обогащать уран выше дозволенного уровня. Пока меньше, чем на один процент и только для использования в качестве топлива. Однако в Штатах на это отреагировали незамедлительно и в самом ожидаемом ключе.

"Мы будем продолжать выступать против пагубного влияния Ирана. Мы будем продолжать оказывать давление на их экономику, и при Дональде Трампе Америка никогда не позволит Ирану получить ядерное оружие", — заявил Майкл Пенс, вице-президент США.

"Мы продолжим давление на Иран, пока он не откажется от своей ядерной программы и не прекратит спонсировать терроризм по всему миру. Последние действия со стороны Ирана, в том числе, повышение уровня обогащения урана, нарушают ядерное соглашение, которое они подписали", — добавил Джон Болтон, советник президента США по национальной безопасности.

Вот только в Вашингтоне, похоже, забыли – в мае прошлого года сами Штаты первыми в одностороннем порядке вышли из сделки. И не только восстановили все санкции против Ирана, но и ввели вторичные. Против стран, которые ведут бизнес с Тегераном. И даже озвучили цель – довести экспорт иранской нефти до нуля. Оставшиеся в СВПД страны договорились создать свой финансовый механизм – без доллара и в обход санкций США. Однако, все так и осталось только в планах.

"Мы призвали Иран не принимать дополнительных действий, которые бы подрывали это соглашение, и мы просим прекратить любую деятельность, которая противоречит взятым обязательствам", — заявила Майя Косьянчич, представитель внешнеполитической службы ЕС.

Однако такая позиция Тегеран уже не устраивает — и об этом они предупреждали еще в мае. Теперь вновь призывают начать реальную работу.

"Если остальные страны, участвующие в сделке, особенно европейцы, не выполнят своих обязательств всерьез и не сделают ничего, кроме разговоров, третий шаг Ирана будет сложнее, настойчивее и несколько ошеломительнее", — предупредил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

На раздумья перед этим самым третьим шагом снова дают 60 дней. Если и эти два месяца окончатся ничем, то Иран обещает повысить уровень обогащения урана – более 20%. Столько, к слову, было в 2015 году – когда заключали ядерную сделку. Для производства оружия, конечно, не достаточно — нужно 90% и более. Однако исследователям будет, где развернуться. При этом Иран не отказывается решать проблему дипломатическим путем, но при условии полного снятия санкций.

"Ирану, по большому счету, нужно, чтобы все участники договора, ну кроме США, которые отказались в одностороннем порядке отказались от соглашения одобренного ООН, что вообще-то противоречит нормам международного права, чтобы выполняли обещания. Будет INSTEX, сможет Иран каким-то образом экспортировать нефть и получать доходы – он вернется к сделке. Нет – они будут постепенно уходить. Как, в общем, справедливо говорит Тегеран – не бывает многосторонних соглашений, условия которых выполняет только одна сторона", — отметила Марианна Баконина, эксперт РИСИ.

Эксперты считают – теперь Тегерану стоит ожидать увеличения давления. И не только с экономической стороны. Например, накануне игроков мужской сборной Ирана по волейболу 4 часа продержали в аэропорту Чикаго и оставили инцидент без объяснений.

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