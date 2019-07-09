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9 июля 201900:00 Варвара Невская

Россия выиграла чемпионат мира по стратегии и управлению бизнесом

Россия выиграла чемпионат мира по стратегии и управлению бизнесом

Этот титул наша команда завоевала уже в 6-й раз. Финал престижного конкурса в этом году проходил в Екатеринбурге — там собрались предприниматели, госслужащие и студенты из 20-ти стран.

Режим игровой, а вот накал страстей, более чем реальный. Представьте — вы почти обладатель реальной компании, точнее виртуальной версии. И тут все, как по-настоящему — свой завод, цех, куда нужно нанимать персонал, подсчёт единиц продукции, и ее дальнейшая реализация.

"На начало игры 8 команд, у каждой из них аналогичная компания. На старте все равны, а дальше вы уже управляете этой компанией полностью сами, определяете, сколько вы будете производить, по каким ценам, какие маркетинг-ходы вы будете предпринимать, сколько людей вы будете нанимать, на станках вы будете производить свою продукцию или будете заказывать полуфабрикаты у поставщиков", — рассказывает Сергей Ионин, победитель мирового финала чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge.

Это лишь малый круг задач, стоявших перед победителями мирового финала одного из самых престижных международных управленческих чемпионатов Global Management Challenge. Российская команда "Отцы и дети", и название — это не просто литературная отсылка, ведь среди участников и те, кто уже покорял этот конкурсный олимп, и те, кому предстояло это сделать впервые.

"К победе шли долго, именно к победе на мировом чемпионате, лично я участвую в чемпионате с сезона 2013-2014 годов, мы становились победителями российского чемпионата уже один раз, но потом заняли второе место в Катаре, и вот решили исправиться. В прошлом году у нас не получилось дойти до мирового чемпионата, в этом году мы лучше возможно подготовились и может быть, что называется, родные стены помогли. Мы заняли первое место", — доволен Марс Карамов, победитель мирового финала чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge.

Самую большую конкуренцию россиянам составили команды из Китая, предсказать их действия было не просто. А умение прогнозировать — одно из самых важных в этом чемпионате. Ведь все команды находится в непрерывной прямой конкуренции друг с другом, все взгляды вокруг устремлены на вас, а ваши на тех, кто вокруг. Ни секунды, чтобы расслабиться.

"Традиционно сильными командами являются Макао и Китай, но этот чемпионат оказался чемпионатом сюрпризов, и впервые выстрелила команда из Африки – Кот-д-Ивуар, португальцы тоже очень приятно удивили. Поведение конкурентов является стартовой точкой для принятия наших решений, и первоначально мы пытаемся проанализировать действия всех конкурентов, а уже исходя из этого, разрабатываем собственную стратегию и принимаем решения", — рассказывает Максим Кириллов, победитель мирового финала чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge

Россия традиционно занимает высокие места на подобных конкурсах с мировым именем, и даже на GMC наша победа по счету уже шестая. В стране огромный потенциал молодых управленческих кадров. Во многом, благодаря высокому уровню высшего профессионального образования. Победители — выпускники ведущих уральских и московских вузов, выпускники и аспиранты Российской академии народного хозяйства и государственного управления. В Екатеринбурге, городе, принявшем у себя чемпионат, об улучшении региональной системы образования задумались ещё несколько лет назад, и первые результаты не заставили себя ждать.

"У нас в регионе открыты 15 базовых кафедр на предприятиях региона, где непосредственно уже студенты, начиная с третьего курса, имеют возможность принимать участие в управлении и принятии управленческих решений и, конечно же, этот самым прямым образом сказывается на тех результатах конкурса, который проходил! И я, безусловно, поздравляю наших ребят с победой", — заявил Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области

Без малого, одни из лучших аналитиков страны, предсказывали и свою собственную победу с вероятностью в 90%, не ошиблись. Немалую роль в этом конечно сыграло участие в ключевых флагманских плектрах платформы Россия — страна возможностей. Один из участников команды, Вячеслав Зырянов — полуфиналист конкурса управленцев Лидеры России 17/18 год, в свою очередь Максим Кириллов — серебряный призер кубка "Управляй!" 2017/2018 и 2018/2019 годов.

"В основе лежит хорошее прикладное и фундаментальное образование. Конечно, важную роль играют те многочисленные и важные личностные и командные соревнования, которые сейчас есть в области управленческих компетенций. Это и "Лидеры России", конкурс тех, кто старше 25 лет, это и конкурс "Управляй", для тех, кому 18-25, то есть, он такой студенческий управленческий конкурс", — поясняет Владимир Мау, ректор РАНХиГС при правительстве РФ.

Но здесь, как и в любой игре, важна не только победа, но и участие, открывающее перед всеми игроками невероятные возможности, во-первых, испытать на практике свои навыки, получив уникальную опыт управления компанией, во-вторых, расширяет контактную базу. Здесь завязываются партнёрские отношения, и получают выгодные предложения по работе. Ведь как за финалистами, так и за участниками, работодатели, крупнейшие мировые и российские компании смотрят в оба.

"Эта победа не просто ещё одна галочка для наших молодых специалистов, но и, пожалуй, в первую очередь не терпящий никаких возражений признак наивысшего качества российского бизнес-образования", — отметил Герман Греф, президент и председатель правления ПАО Сбербанк.

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