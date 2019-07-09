В Россию - по электронной визе

Теперь граждане из более 50-ти стран могут въехать в Калининградскую область на упрощенных условиях. Какие преимущества у нового визового режима?

В аэропорт "Храброво" туристы с электронными визами прилетают рейсами из Риги и Варшавы. Кристина Лампартер из Баварии и ее младший брат Кристиан были удивлены, узнав, как быстро и просто можно теперь попасть в Россию, где живут их родственники.

Граждане 53 европейских государств могут въехать в Калининградскую область по электронной визе. Самый западный российский регион стал вторым после Дальнего Востока, где начал действовать такой порядок. Подать заявку в МИД нужно в электронном виде, главное, сделать это заранее, не меньше чем за 4 дня до желаемой даты въезда.

После проверки анкеты на сайте МИДа будет размещено уведомление о выдаче электронной визы. Иностранный гражданин получает его вместе с идентификационным номером. Это уведомление он должен предъявить в пункте пропуска в момент пересечения границы. В первые же дни было подано около 4,5 тысяч заявок. Больше всего — из Польши, Литвы, Германии, Латвии и Эстонии.

В Калининградской области ожидают увеличения туристического потока. Упрощенный визовый формат был успешно опробован еще во время Чемпионата мира по футболу, который принимал и Калининград. Тогда шансом приехать в Россию без визы в паспорте и увидеть ее уникальные памятники культуры и истории, заповедники и курорты, и поболеть за свои команды воспользовались десятки тысяч иностранцев.

С электронной визой в область иностранные туристы въезжают так же через морской и автомобильные пункты пропуска. Воспользоваться льготным визовым режимом можно будет повторно, но только по истечении основного срока действия электронного документа.