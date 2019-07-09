Зеленский и Трамп могут встретиться этим летом

Посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что на этой неделе представители команды президента Владимира Зеленского посетят Вашингтон для подготовки встречи главы украинского государства с президентом Дональдом Трампом. Дипломат уточнил, что визит президента Украины в США должен быть полностью подготовлен в августе-сентябре текущего года.

Глава украинского диппредставительства отметил, что посольство проводит интенсивную работу по подготовке содержания встречи глав двух государств, передает "Интерфакс".