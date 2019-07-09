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9 июля 201901:42

Россияне пострадали в ДТП в Абхазии

В результате произошедшего в Абхазии столкновения маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали девять человек, в том числе, граждане России.

ДТП произошло в Гагрском районе на Пицундском шоссе: водитель маршрутного микроавтобуса Volkswagen допустил столкновение на перекрестке с автомобилем Mercedes, в результате чего маршрутка опрокинулась. Девятерым из 16 находившихся в микроавтобусе была оказана медицинская помощь, передает ТАСС. О точном числе пострадавших в ДТП россиян будет сообщено позже.

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