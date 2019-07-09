Питерская полиция обнаружила логово черных бутлегеров

В Санкт-Петербурге полицейские обнаружили крупную партию фальсифицированного алкоголя. Бутылки были обклеены поддельными федеральными спецмарками и подготовлены к сбыту. В настоящее время проводятся следственные действия с целью установить все обстоятельства преступления. Подробности этого дела сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области обнаружена крупнейшая партия подготовленного к сбыту фальсифицированного алкоголя. Бутылки были оклеены поддельными федеральными специальными марками.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими в складских помещениях поселка Металлстрой Колпинского района Санкт-Петербурга обнаружены две производственные линии, тара, этикетки, а также 168 тонн алкогольной продукции и около 15 тонн спиртосодержащей жидкости.

Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности", — заявила Ирина Волк.