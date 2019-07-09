Новости Происшествия

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9 июля 201904:59

Авария в центре Москвы: два человека пострадали

Авария в центре Москвы: два человека пострадали

На Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП с участием мотоцикла и двух иномарок. В результате аварии пострадали два человека.

Это водитель мотоцикла (у него многочисленные переломы) и девушка-пассажир. Она впала в кому. Раненые госпитализированы. Сам мотоцикл разлетелся на куски. Серьезные повреждения получила также одна из машин.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Причины ДТП предстоит выяснить, сообщает телеканал "Россия 24".

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