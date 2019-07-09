На Украине продолжается истерика по итогам несостоявшегося телемоста

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины обратиться в Верховную раду с предложением расширить его полномочия, чтобы впоследствии отозвать лицензию у канала NewsOne, который пытался провести телемост "Киев – Москва". Об этом заявил представитель совета Сергей Костинский.

"На повестке дня только один вопрос, он связан с заявлениями о телемосте украинского канала с российским вещателем, — приводит его слова сайт телеканала "Прямой". — Мы планируем обращаться в парламент, вносить эти изменения в законодательство, чтобы Нацсовет мог оперативно и жестко реагировать не предупреждениями, не штрафами, а именно приостановлением действия лицензии".

Костинский подчеркнул, что действующее законодательство не позволяет регулятору отзывать лицензию у телеканалов.

Ранее в понедельник спикер Рады Андрей Парубий призвал Нацсовет немедленно рассмотреть вопрос о лишении лицензии телеканала NewsOne.

В воскресенье, 7 июля, в эфире программы "Вести с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия-1" было объявлено, что 12 июля с 18:00 до 20:00 пройдет телемост Киев — Москва "Надо поговорить!". Предполагалось, что он будет проведен совместно с украинским телеканалом NewsOne. Инициатива вызвала протесты ряда украинских политиков и партий. Позже на телеканале объявили, что отменяют мероприятие из-за угроз физической расправой в адрес журналистов.