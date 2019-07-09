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9 июля 201905:22

Андрей Малахов обратился к Владимиру Зеленскому

Андрей Малахов обратился к Владимиру Зеленскому

Телеведущий Андрей Малахов разместил в своем Instagram видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обеспечить защиту журналистам телеканала NewsOne Василию Голованову и Елене Кирик, которым после объявлении о планах провести телемост Киев – Москва стали поступать угрозы.

 

Как отметил шоумен, он не мог даже представить, что идея гуманитарного телемоста между Киевом и Москвой закончится угрозами в адрес его коллег и членов их семей, передает ТАСС.

Как сообщалось, в минувшее воскресенье, 7 июля, в эфире программы "Вести с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия 1" было объявлено о проведении совместно с украинским телеканалом NewsOne телемоста Киев — Москва "Надо поговорить!" Ведущими в московской студии должны были стать Мария Ситтель и Андрей Малахов, в киевской — Василий Голованов и Елена Кирик.

Инициатива проведения телемоста вызвала яростные протесты ряда украинских политиков и партий. Из-за угроз физической расправой с журналистами мероприятие было отменено.

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