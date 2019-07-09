Власти Венесуэлы возобновили переговоры с оппозицией

Как сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро, на острове Барбадос при посредничестве Норвегии начались переговоры с оппозицией, и по их итогам он рассчитывает на достижение конкретных результатов.

На повестке — шесть пунктов, касающихся экономики, политики, культурной и социальной сфер жизни Венесуэлы, уточняет телеканал "Россия 24".

Ранее внешнеполитическое ведомство Норвегии распространило информацию о том, что правительство Венесуэлы и представители оппозиции договорись о возобновлении переговоров, сообщает "Интерфакс". Накануне министр связи и информации Венесуэлы сообщил, что правительство страны принимает во внимание огромное желание народа урегулировать социальные и политические вопросы в строгом соответствии с демократическими нормами и Конституцией.

Тем временем, 13 июля сторонники Николаса Мадуро собираются провести в стране митинги, чтобы выразить протест в отношении доклада ООН по ситуации в Венесуэле. Обзор по итогам своей поездки в страну представила Мишель Бачелет.

Власти Боливарианской Республики убеждены, что доклад был написан американскими политиками. Президент Мадуро утверждает, что в документе содержатся фальшивые данные. Он заявил, что направит в Женеву письмо с требованием исправить доклад.