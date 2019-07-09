В Мексике задержана большая партия беженцев из стран Центральной Америки

Мексиканские власти задержали в штате Чьяпас сразу более двухсот мигрантов. Это беженцы из Гватемалы, Гондураса, Сальвадора. Все они направлялись в сторону США в кузове трейлера, который якобы перевозил газированные напитки.

Ранее Мехико и Вашингтон договорились, что будут сообща бороться с нелегальной миграцией и укреплять границу между Мексикой и США, напоминает телеканал "Россия 24". В противном случае – президент Дональд Трамп пригрозил мексиканцам высокими торговыми пошлинами.

За последние полгода в Мексике задержали более ста тысяч беженцев. Из них около 80-ти тысяч – депортировали на родину.