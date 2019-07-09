В Индии тысячи людей оказались в зоне наводнения

После не прекращавшихся двое суток ливней в северо-восточном индийском штате Ассам в зоне наводнения оказались около 13 тысяч жителей.

Больше других пострадал округ Джорхат, где в зоне затопления остаются более 6 тысяч человек, передает ТАСС. Для покинувших свои жилища местные власти организуют лагеря временного размещения.

По прогнозам синоптиков, ливни могут продолжиться. Сейчас уровень воды в крупнейшей реке региона Брахмапурте уже поднялся до опасного уровня.