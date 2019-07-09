Аналитики: США грозит скорый дефолт

В докладе вашингтонского аналитического Центра двухпартийной политики констатируется, что уже в первой половине текущего года Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом, то есть, федеральное правительство больше не сможет платить по счетам полностью и своевременно.

Авторы исследования поясняют, что новый анализ выявил опасный сценарий, и участники переговоров по бюджету должны знать, что время истекает, передает ТАСС. По оценке аналитиков, единственным способом исключить возможность дефолта в 2019 году будет повышение в ближайшие недели потолка государственного долга.

В начале текущего года телеканал CNN сообщал со ссылкой на данные Министерства финансов США, что государственный долг Соединенных Штатов за время президентства Дональда Трампа вырос более чем на 2 триллиона долларов и достиг 21,974 триллиона долларов.