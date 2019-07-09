Гроздь винограда – за $11 000

винограда сорта "Римский рубин" была продана за 1,2 миллиона иен (11 тысяч долларов). Покупателем стал владелец частной сети традиционных японских гостиниц.

Виноград этого сорта ценится за удивительно сладкие крупные — достигающие размера мячика для гольфа — рубиново-красные ягоды с особым освежающим вкусом. Он был выведен в Японии в 1994 году, а в продажу поступил лишь в 2000-х. Как ожидается, всего в этом году в Японии будет продано около 26 тысяч гроздей такого винограда.