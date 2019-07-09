9 июля 201907:47
Гроздь винограда – за $11 000
винограда сорта "Римский рубин" была продана за 1,2 миллиона иен (11 тысяч долларов). Покупателем стал владелец частной сети традиционных японских гостиниц.
Виноград этого сорта ценится за удивительно сладкие крупные — достигающие размера мячика для гольфа — рубиново-красные ягоды с особым освежающим вкусом. Он был выведен в Японии в 1994 году, а в продажу поступил лишь в 2000-х. Как ожидается, всего в этом году в Японии будет продано около 26 тысяч гроздей такого винограда.
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