В Якутии разбился британский мотоциклист

На северо-востоке Якутии погиб путешественник из Великобритании.

Авария произошла в Томпонском районе. Мужчина 1949 года рождения ехал на мотоцикле BMW. Не справившись с управлением, он врезался в фуру Skania.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах района, от полученных травм британец скончался на месте.