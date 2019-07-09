Роструд уточнил, когда работнику могут отказать в отпуске

В Роструде рассказали о случаях, когда работодатель может отказать сотруднику в отпуске.

Как пишет "Российская газета", в ведомстве пояснили, что возникают ситуации, когда отпуск сотрудника может оказать плохое влияние на работу предприятия, в таком случае работодатель может перенести отпуск с согласия работника на следующий год.

Отмечается, что в таком случае отложенный отпуск сотрудник должен будет использовать не позднее 12 месяцев после окончания того года, за который он предоставляется.

При этом работодатель может отозвать сотрудника из отпуска. В таком случае не использованный отпуск должен быть предоставлен в удобное для сотрудника время в течение текущего рабочего года или присоединен к отпуску за следующий рабочий год.

Кроме того, если работник вовремя не получил отпускные или не был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели, то по письменному заявлению сотрудника работодатель обязан его перенести на другой срок.