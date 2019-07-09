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9 июля 201908:59

Военные дезинфицируют водопровод в Тулуне

Кирилл Шипицин/ТАСС

В затопленном Тулуне началась дезинфекция системы водоснабжения. Ее проводят подразделения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск Минобороны.

Военные продезинфицировали поверхности двух насосных станций, здания хлораторной и котельной, а также подвалы жилых домов, передает "Интерфакс".

Водозабор в Тулуне был затоплен 28 июня, когда река Ия прорвала защитную дамбу. Его удалось запустить ночью 7 июля. В дома поступает техническая вода, пить которую категорически запрещается. Сейчас в Тулуне остаются подтопленными 190 жилых домов.

В Иркутской области продолжает действовать режим ЧС. Жертвами наводнения стали 23 человека. Еще девять числятся пропавшими без вести.

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