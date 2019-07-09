Тур де Франс. На третьем этапе многодневки сменился лидер

По дорогам Бельгии и Франции прошел третий этап традиционной многодневки "Тур де Франс". Гонщики проехали 215 км между бельгийским Беншем и французским Эперне. Победу одержал француз Жюлиан Алафилипп из Deceuninck-Quick Step, который стал лидером общего зачета.

Алафилипп приехал с небольшим отрывом от пелетона, который дал ему 20 секунд преимущества в общей классификации. Вторым был австралиец Майкл Мэттьюс (команда Sunweb), третьим — бельгиец Яспер Стейвен (Trek-Segafredo).

Лидер российско-немецкой "конюшни" Katusha-Alpecin Ильнур Закарин отстал почти на 4 минуты и закончил этап на 71-й позиции. Он идет на 69-м месте в общем зачете. Из числа "бумажных" фаворитов ниже россиянина стоит только британец Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott), у которого 91-е место.