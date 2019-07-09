Школьник из Красноярска получил в подарок от Путина щенка

Двенадцатилетний школьник из Красноярска Арсений Федоров получил в подарок от президента России Владимира Путина щенка золотистого ретривера, передает ТАСС.

Во вторник министр образования Красноярского края Светлана Маковская вручила Арсению щенка золотистого ретривера в подарок от имени президента России Владимира Путина.

После нового года мальчик написал письмо главе государства, в котором попросил подарить ему собаку.

Ребенок обучается школе № 32 в Красноярске по адаптированной программе (инклюзивное образование). Школьнику также оказывается психолого-педагогическая и социальная помощь в центре "Необыкновенный ребенок".