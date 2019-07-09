Экс-футболист "Зенита" вошел в символическую сборную Кубка Америки

В Бразилии подводят окончательные итоги футбольного Кубка Америки, завершившегося в этой стране в воскресенье, 7 июля. Организаторы объявили состав символической сборной турнира, куда не попал лидер сборной Аргентины Лионель Месси, но вошел экс-игрок питерского "Зенита" Леандро Паредес.

Паредес, который выступал за российский клуб в 2017-2018 годах, а затем перешел в "Пари Сен-Жермен", стал единственным аргентинцем в Топ-11 чемпионата Южной Америки. Больше всех в сборной Copa America чемпионов бразильцев – 6 футболистов.

Полностью состав сборной турнира выглядит так: вратарь – Алисон Бекер (Бразилия), защитники — Дани Алвес, Маркиньос (оба – Бразилия), Мигель Трауко (Перу), полузащитники – Паредес, Чарлес Арангис (Чили), Йосимар Йотун (Перу), Артур Рамос, нападающие – Габриэл Жезус, Эвертон (Бразилия), Хосе Паоло Герреро (Перу).