На базе трех регионов будет создан Уральский промышленный кластер

Власти Челябинской и Свердловской областей, а также Башкортостана договорились о создании единого Уральского промышленного кластера. Объединение станет инструментом для реализации государственного промышленной политики и увеличения инвестиционной активности на территории 3 регионов России.



Соглашение было подписано и.о. заместителя премьер-министра Республики Башкортостан Раифом Абдразимовым, врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером, губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и директором УК Уральского промышленного кластера Андреем Усаниным в рамках международной выставки "ИННОПРОМ-2019", передает ГТРК "Башкортостан".



"Такой союз поможет найти комплексное решение проблем в сфере производства продукции и композитных материалов с применением высокочистых кварцевых концентратов. В рамках нового промышленного кластера мы сможем создать конкурентоспособную импортозамещающую продукцию и обеспечить ее реализацию на внешних рынках", — заявил глава Свердловской области Евгений Куйвашев.



Следует отметить, что совместное воплощение проектов поможет участникам объединения увеличить объемы производства и реализации продукции, а также внедрить в производственный процесс ряд инновационных технологий. Кроме того, создание единого промышленного кластера создаст условия для роста на этих территориях объема реальных инвестиций.