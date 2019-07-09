Во Владивосток прибыл первый прямой рейс из китайского Сианя

В дальневосточной столице приземлился первый самолет прямого авиасообщения Сиань—Владивосток, сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Сейчас перелеты во Владивосток уже выполняют две китайских авиакомпании. Напомним, рейсы в административный центр провинции Шэньси (северо-запад Китая) будут осуществляться 3 раза в неделю. Время полета — 3 часа.

В настоящий момент авиасообщение связывает Владивосток с девятью городами Китая. По информации пресс-службы международного аэропорта, по сравнению с прошлым годом пассажиропоток в Китай за первую половину 2019 года увеличился на 16%.