Смертельный прыжок: погибшая гандболистка сломала шею

Польские правоохранители назвали причины смерти Екатерины Королевой, члена сборной России по пляжному гандболу, которая погибла на одном из местных водоемов после окончания первенства Европы в этом виде спорта. Скорее всего, девушка сломала шейные позвонки при нырянии.

Как сообщают польские интернет-издания, на месте, где Королева совершила свой смертельный прыжок, имелась табличка, запрещающая нырять в воду. Тем не менее россиянка прыгнула в воду озера Шелонг Малы и не двигалась, когда показалась на поверхности. Как сообщает издание RMF24.Pl, Екатерину вытащили на берег и вызвали медиков, но старания врачей оказались напрасными.