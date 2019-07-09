Жительница Ставрополя накормила заглянувшую на пикник лису. Видео

В окрестностях Ставрополя на пикник, устроенный на траве, заглянула истощенная лиса, завороженная видом разложенного сыра и винограда.

Девушка, разложившая снедь, сжалилась над зверем, дала ему с руки кусочек сыра и попросила не наглеть и делить еду по-братски, после чего животное ушло в сторону, где его поджидала еще одна лисица.

Пользователи интернет-сообществ, где было размещено видео с лисой-попрошайкой, напомнили сердобольной девушке, что лисы нередко являются переносчиками бешенства, причем симптомом болезни может служить исчезнувший перед человеком страх. По этой причине непосредственный контакт с животным может привести к укусам и заражению.