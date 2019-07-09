Трое членов ИГ приговорены к большим срокам за подготовку терактов в Москве

От 10 до 15 лет колонии строгого режима получили три члена международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) в рамках уголовного дела о подготовке терактов в московском регионе.

Такое решение вынес Московский окружной военный суд.

Как передает ТАСС, суд признал виновными и приговорил Анзора Тлупова к 13 годам, Бахтовара Туйчиева — к 15 годам, Манучехра Туйчиева — к 10 годам колонии строгого режима.

В зависимости от роли и степени вины подсудимым вменялись статьи УК РФ: о незаконном изготовлении взрывчатых веществ; незаконном изготовлении, переделке или ремонте взрывных устройств; организации террористического сообщества и участия в нем; организации деятельности террористической организации и участия в ней; террористическом акте и содействии террористической деятельности.

Отмечается, что подсудимые готовили ряд терактов на территории столицы и Московской области.

Летом 2018-го, в момент задержания, они пытались уничтожить составляющие взрывчатых веществ.