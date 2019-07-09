Самые богатые: топ-100 чиновников задекларировал 71 миллиард

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых российских госслужащих и депутатов.

На первом месте рейтинга оказался депутат Заксобрания Владимирской области Павел Антов, основатель группы компаний "Владимирский стандарт". В 2018 году он заработал около 9,97 миллиарда рублей.

На второй строчке — вице-председатель Заксобрания Челябинской области и совладелец компании "Южуралзолото" Константин Струков, его состояние оценили в 1,9 миллиарда долларов. Год назад он задекларировал 4,46 миллиарда рублей.

Третье место занял депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев, владелец кондитерской фабрики "Славянка", чей доход — 2,84 миллиарда рублей.

Всего сто участников рейтинга вместе с семьями в прошлом году задекларировали доход в 71 миллиард рублей.