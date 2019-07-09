Чилаверт поддержал Месси: коррупция губит футбол

Экс-голкипер футбольной сборной Парагвая Хосе-Луис Чилаверт поддержал капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси, обвинившего организаторов Кубка Америки-2019 и футбольных властей Южной Америки в предвзятости и коррупции.

Напомним, что после окончания турнира Месси отказался выйти на награждение своей команды бронзовыми медалями, а затем обрушился с критикой в адрес чиновников Южноамериканской конфедерации футбола, которая, по его мнению, сделала все для того, чтобы чемпионами турнира стали хозяева бразильцы. При этом КОНМЕБОЛ готова наказать аргентинца двухлетней дисквалификацией.

Не все разделяют мнение Месси и ряд игроков из команд-соперниц осудили голословные, на их взгляд, обвинения, выдвинутые пятикратным обладателем "Золотого мяча". Однако Чилаверт встал на сторону капитана Аргентины, особо остановившись на вопросе применения системы видеоповтора (VAR) на Кубке Америки, которая, по его мнению, оказалась абсолютно неэффективной.

"Несомненно, нынешний Кубок Америки был подготовлен так, чтобы сделать Бразилию чемпионом, — цитирует бывшего вратаря издание Mundo Deportivo. – КОНМЕБОЛ убивает футбол. Зачем наказывать Месси, если мы живем в демократическом мире? Игроки должны объединиться и бойкотировать КОНМЕБОЛ".

Чилаверт считает использование системы VAR на турнире как один из механизмов "легализации коррупции футбола на континенте": "VAR как будто создана для того, чтобы легализовать коррупцию в футболе Южной Америки, а компания, которая управляет VAR, выглядит весьма подозрительной".