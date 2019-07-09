Россия может лишиться культовых весов

Тюменский приборостроительный завод, который выпускает культовые весы "Тюмень", требуют признать банкротом. Местное управление федеральной налоговой службы обратилось в арбитражный суд с требованием взыскать с предприятия 1 миллион 240 тысяч рублей, сообщает агентство РИА Новости.

Журналисты уточняют, что это уже не первый иск к Тюменскому приборостроительному заводу. Весной 2018 года налоговики требовали погасить долг в размере 2 миллионов 680 тысяч рублей. Тогда деньги у предприятия нашлись.

Завод перенесли из Киева в Тюмень во время Великой Отечественной войны. Тогда он собирал легендарные пистолеты-пулеметы Шпагина. После Второй мировой предприятие начало выпускать не менее известные платформенные весы "Тюмень".