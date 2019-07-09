Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
9 июля 201911:08

Впечатляющая авария карьерного самосвала БелАЗ в Забайкалье попала на видео

ВКонтакте

В минувшую среду, 3 июля, на видео попала авария с участием карьерного самосвала, произошедшая на Быстринском горно-обогатительном комбинате в Забайкальском крае. Сейчас запись с регистратора оказалась в Сети.

 

Местные СМИ, со ссылкой на пресс-службу предприятия, сообщают, что грузовик, ехавший под уклон, выехал на заградительный вал, перевернулся и опрокинулся в кювет. Судя по кадрам, после этого произошло возгорание.

К счастью, водитель отделался легкими повреждениями. Особо подчеркивается, что в момент инцидента он был трезв.

 

Расследованием причин ЧП занимается комиссия. По неофициальным предварительным данным, ДТП могла спровоцировать неисправность тормозной системы, однако эти данные требуют дополнительного подтверждения.

Сейчас

10:59

Трое членов ИГ приговорены к большим срокам за подготовку терактов в Москве

05:38

Власти Венесуэлы возобновили переговоры с оппозицией

01:33

Зеленский и Трамп могут встретиться этим летом

00:56

США намерены вооружить Тайвань

23:34

Хуситы вновь атаковали Саудовскую Аравию

18:30

Габунию отстранили от эфира "Рустави-2"

18:29

На Рыбинском водохранилище сел на мель теплоход с сотнями пассажиров

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Трое членов ИГ приговорены к большим срокам за подготовку терактов в Москве

Трое членов ИГ приговорены к большим срокам за подготовку терактов в Москве

10 минут назад
Роструд уточнил, когда работнику могут отказать в отпуске

Роструд уточнил, когда работнику могут отказать в отпуске

2 часа назад
На Украине продолжается истерика из-за несостоявшегося телемоста

На Украине продолжается истерика из-за несостоявшегося телемоста

6 часов назад
Военные дезинфицируют водопровод в Тулуне

Военные дезинфицируют водопровод в Тулуне

2 часа назад
Бургеры России: с антибиотиками, но высококачественные

Бургеры России: с антибиотиками, но высококачественные

1 час назад
Андрей Малахов обратился к Владимиру Зеленскому

Андрей Малахов обратился к Владимиру Зеленскому

6 часов назад
Школьник из Красноярска получил в подарок от Путина щенка

Школьник из Красноярска получил в подарок от Путина щенка

1 час назад
Всё не так страшно: космическая радиация не увеличивает риск смерти астронавтов и космонавтов от рака

Всё не так страшно: космическая радиация не увеличивает риск смерти астронавтов и космонавтов от рака

2 часа назад
Смертельный прыжок: погибшая гандболистка сломала шею

Смертельный прыжок: погибшая гандболистка сломала шею

44 минуты назад
Шереметьево извинилось за ситуацию с багажом

Шереметьево извинилось за ситуацию с багажом

5 часов назад
В Instagram появились новые функции для борьбы с оскорблениями и травлей

В Instagram появились новые функции для борьбы с оскорблениями и травлей

2 часа назад
На испытательном стенде корабля Starship вспыхнул пожар

На испытательном стенде корабля Starship вспыхнул пожар

8 часов назад
В Якутии разбился британский мотоциклист

В Якутии разбился британский мотоциклист

2 часа назад
Действующие лица с Наилей Аскер-заде: Виктор Медведчук

Действующие лица с Наилей Аскер-заде: Виктор Медведчук

08.07.2019 11:07
817
Нужна помощь: Леве Маноцкову требуется комплексное лечение

Нужна помощь: Леве Маноцкову требуется комплексное лечение

08.07.2019 08:55
Лето в театрах: сокровища балета, авангард на двух сценах и спектакль "только для женщин"

Лето в театрах: сокровища балета, авангард на двух сценах и спектакль "только для женщин"

03.07.2019 11:26
Впечатляющая авария карьерного самосвала БелАЗ в Забайкалье попала на видео

Впечатляющая авария карьерного самосвала БелАЗ в Забайкалье попала на видео

16 минут назад
Вирус Коксаки атакует и уничтожает рак мочевого пузыря

Вирус Коксаки атакует и уничтожает рак мочевого пузыря

1 час назад
Без серых схем: покупателей строящихся апартаментов защитят эскроу

Без серых схем: покупателей строящихся апартаментов защитят эскроу

1 час назад
Вести.net: компанию Mozilla назвали интернет-злодеем года

Вести.net: компанию Mozilla назвали интернет-злодеем года

2 часа назад
Аналитики: США грозит скорый дефолт

Аналитики: США грозит скорый дефолт

4 часа назад
В Индии тысячи людей оказались в зоне наводнения

В Индии тысячи людей оказались в зоне наводнения

5 часов назад
Французы закручивают гайки в Интернете

Французы закручивают гайки в Интернете

5 часов назад
Власти Венесуэлы возобновили переговоры с оппозицией

Власти Венесуэлы возобновили переговоры с оппозицией

5 часов назад
В Тбилиси опять начались беспорядки

В Тбилиси опять начались беспорядки

6 часов назад
Вячеслав Володин: политизированность ПАСЕ далеко не преодолена

Вячеслав Володин: политизированность ПАСЕ далеко не преодолена

6 часов назад
Авария в центре Москвы: два человека пострадали

Авария в центре Москвы: два человека пострадали

6 часов назад
Питерская полиция обнаружила логово черных бутлегеров

Питерская полиция обнаружила логово черных бутлегеров

6 часов назад
Лесные пожары не утихают

Лесные пожары не утихают

6 часов назад
США намерены вооружить Тайвань

США намерены вооружить Тайвань

10 часов назад
В Россию - по электронной визе

В Россию - по электронной визе

10 часов назад
"Ночной дозор" Рембрандта начали реставрировать в режиме онлайн

"Ночной дозор" Рембрандта начали реставрировать в режиме онлайн

11 часов назад
Иран наращивает темпы обогащения урана

Иран наращивает темпы обогащения урана

11 часов назад
Цифровая модная революция поможет "голым королям" соцсетей

Цифровая модная революция поможет "голым королям" соцсетей

12 часов назад
Роскошь и много пафоса: что купить вместо нового Mercedes-Benz GLS?

Роскошь и много пафоса: что купить вместо нового Mercedes-Benz GLS?

12 часов назад
Трамп отказался вести дела с послом Великобритании в США

Трамп отказался вести дела с послом Великобритании в США

13 часов назад
С 13 июля на неделю закроют часть красной линии московского метро

С 13 июля на неделю закроют часть красной линии московского метро

13 часов назад
Вино и "Боржоми" вслед за самолетами: антироссийская истерия ударила по самой Грузии

Вино и "Боржоми" вслед за самолетами: антироссийская истерия ударила по самой Грузии

14 часов назад
"Остров мечты" откроется уже осенью

"Остров мечты" откроется уже осенью

14 часов назад
Археологическая сенсация. В Смоленске найдена потерянная могила французского генерала

Археологическая сенсация. В Смоленске найдена потерянная могила французского генерала

15 часов назад
Вот как можно использовать каршеринг не по назначению. А мужики-то не знают!

Вот как можно использовать каршеринг не по назначению. А мужики-то не знают!

16 часов назад
Расширение для Chrome маскирует Netflix под видеоконференцию

Расширение для Chrome маскирует Netflix под видеоконференцию

16 часов назад
В деле о наследстве "беременной от Киркорова" появились странные личности

В деле о наследстве "беременной от Киркорова" появились странные личности

17 часов назад
"Сделано в Китае": маленьким детям тысячелетиями деформировали черепа

"Сделано в Китае": маленьким детям тысячелетиями деформировали черепа

17 часов назад
Стало известно, как iPhone изменится изнутри

Стало известно, как iPhone изменится изнутри

18 часов назад
РПЦ объяснила слова священника о "слабом уме" женщин

РПЦ объяснила слова священника о "слабом уме" женщин

18 часов назад
Илон Маск пообещал старым Tesla новые "мозги"

Илон Маск пообещал старым Tesla новые "мозги"

18 часов назад
Джазовый фестиваль в Коктебеле назвал первых участников - и уже сюрприз

Джазовый фестиваль в Коктебеле назвал первых участников - и уже сюрприз

19 часов назад
Лайма Вайкуле: "Болезнь - это судьба"

Лайма Вайкуле: "Болезнь - это судьба"

19 часов назад
Топ-10 самых необычных отелей в мире

Топ-10 самых необычных отелей в мире

20 часов назад
Некоторые животные "программируют" свои сердца на выживание при недостатке кислорода

Некоторые животные "программируют" свои сердца на выживание при недостатке кислорода

22 часа назад
"А компот?" Зачем современные девушки ходят на свидания

"А компот?" Зачем современные девушки ходят на свидания

23 часа назад