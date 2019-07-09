Впечатляющая авария карьерного самосвала БелАЗ в Забайкалье попала на видео

В минувшую среду, 3 июля, на видео попала авария с участием карьерного самосвала, произошедшая на Быстринском горно-обогатительном комбинате в Забайкальском крае. Сейчас запись с регистратора оказалась в Сети.

Местные СМИ, со ссылкой на пресс-службу предприятия, сообщают, что грузовик, ехавший под уклон, выехал на заградительный вал, перевернулся и опрокинулся в кювет. Судя по кадрам, после этого произошло возгорание.

К счастью, водитель отделался легкими повреждениями. Особо подчеркивается, что в момент инцидента он был трезв.

Расследованием причин ЧП занимается комиссия. По неофициальным предварительным данным, ДТП могла спровоцировать неисправность тормозной системы, однако эти данные требуют дополнительного подтверждения.